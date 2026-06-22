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Новости Видео Боевіе действия на Запорожье
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Украинские воины авиаударом уничтожили мост через реку Карачокрак во временно оккупированной Васильевке на Запорожье. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ продолжают успешно изолировать район боевых действий на южном направлении, планомерно уничтожая ключевые логистические объекты российских захватчиков. В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент точного авиационного удара по мосту через реку Карачокрак во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объектив камеры запечатлел филигранную работу украинских летчиков по важному транспортному узлу противника.

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Автор: 

авиация (3024) армия РФ (24308) мост (1089) Запорожская область (4922) логистика (231) Васильевский район (174) Васильевка (6)
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Топ комментарии
+3
Річка називається Янчекрак.
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22.06.2026 11:47 Ответить
+3
Знаменитое место. Полпути из Днепра на Федотку. Не видно летающей тарелки
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22.06.2026 12:06 Ответить
+2
Повторила судьбу херсконского енота. Да, памятное место, круг и пост гаишников, никогда не любил это место.
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22.06.2026 12:18 Ответить

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