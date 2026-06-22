Украинские воины авиаударом уничтожили мост через реку Карачокрак во временно оккупированной Васильевке на Запорожье. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ продолжают успешно изолировать район боевых действий на южном направлении, планомерно уничтожая ключевые логистические объекты российских захватчиков. В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент точного авиационного удара по мосту через реку Карачокрак во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объектив камеры запечатлел филигранную работу украинских летчиков по важному транспортному узлу противника.

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