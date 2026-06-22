Украинские воины авиаударом уничтожили мост через реку Карачокрак во временно оккупированной Васильевке на Запорожье. ВИДЕО
Воздушные силы ВСУ продолжают успешно изолировать район боевых действий на южном направлении, планомерно уничтожая ключевые логистические объекты российских захватчиков. В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент точного авиационного удара по мосту через реку Карачокрак во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, объектив камеры запечатлел филигранную работу украинских летчиков по важному транспортному узлу противника.
Топ комментарии
+3 Батька Махно #495444
показать весь комментарий22.06.2026 11:47 Ответить Ссылка
+3 Вася Петров #571776
показать весь комментарий22.06.2026 12:06 Ответить Ссылка
+2 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий22.06.2026 12:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль