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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Українські воїни авіаударом знищили міст через річку Карачокрак у тимчасово окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО безпілотника

Повітряні сили ЗСУ продовжують успішно ізолювати район бойових дій на південному напрямку, планомірно знищуючи ключові логістичні об'єкти російських загарбників. У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент точного авіаційного удару по мосту через річку Карачокрак у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об'єктивний контроль зафіксував філігранну роботу українських льотчиків по важливому транспортному вузлу противника.

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Автор: 

авіація (2213) армія рф (22455) міст (940) Запорізька область (5301) логістика (270) Василівський район (175) Василівка (6)
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Топ коментарі
+3
Річка називається Янчекрак.
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22.06.2026 11:47 Відповісти
+3
Знаменитое место. Полпути из Днепра на Федотку. Не видно летающей тарелки
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22.06.2026 12:06 Відповісти
+2
Повторила судьбу херсконского енота. Да, памятное место, круг и пост гаишников, никогда не любил это место.
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22.06.2026 12:18 Відповісти

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