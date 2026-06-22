Українські воїни авіаударом знищили міст через річку Карачокрак у тимчасово окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО безпілотника
Повітряні сили ЗСУ продовжують успішно ізолювати район бойових дій на південному напрямку, планомірно знищуючи ключові логістичні об'єкти російських загарбників. У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент точного авіаційного удару по мосту через річку Карачокрак у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, об'єктивний контроль зафіксував філігранну роботу українських льотчиків по важливому транспортному вузлу противника.
Топ коментарі
+3 Батька Махно #495444
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+3 Вася Петров #571776
показати весь коментар22.06.2026 12:06 Відповісти Посилання
+2 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар22.06.2026 12:18 Відповісти Посилання
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