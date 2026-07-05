В Киеве ко Дню Военно-морских сил развернули самый большой флаг ВМС. ВИДЕО

В Киеве по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины развернули самый большой флаг ВМС. Также состоялись тактические маневры катеров Речной флотилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие видеокадры опубликованы на странице ВМС в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В столице продемонстрировали флаг и маневры флотилии

"В Киеве развернули самый большой флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и провели тактические маневры катеров Речной флотилии", — говорится в сообщении.

День Военно-морских сил ВСУ является профессиональным праздником. Его ежегодно отмечают в первое воскресенье июля. Согласно указу Президента Украины, этот праздник учрежден в честь вклада украинских военных моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником и заявил, что украинские ВМС доказали всему миру: сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.

С профессиональным праздником военно-морских сил ВСУ поздравил и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина лишила РФ доминирования в значительной части Черного моря, - ВМС