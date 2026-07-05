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В Киеве ко Дню Военно-морских сил развернули самый большой флаг ВМС. ВИДЕО

В Киеве по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины развернули самый большой флаг ВМС. Также состоялись тактические маневры катеров Речной флотилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие видеокадры опубликованы на странице ВМС в Facebook.

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В столице продемонстрировали флаг и маневры флотилии

"В Киеве развернули самый большой флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и провели тактические маневры катеров Речной флотилии", — говорится в сообщении.

День Военно-морских сил ВСУ является профессиональным праздником. Его ежегодно отмечают в первое воскресенье июля. Согласно указу Президента Украины, этот праздник учрежден в честь вклада украинских военных моряков.

  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником и заявил, что украинские ВМС доказали всему миру: сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.
  •   С профессиональным праздником военно-морских сил ВСУ поздравил и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

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Автор: 

ВМС (1550) флаг (969)
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Топ комментарии
+7
Зі святом, воїни ВМС ЗСУ !!! Слава Україні !!!
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05.07.2026 18:58 Ответить
+6
А морські дрони це авіація?
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05.07.2026 19:25 Ответить
+4
Національні символи є одним із найважливіших маркерів державності та етносу. Вони візуалізують історичну пам'ять, об'єднують суспільство, формують спільну ідентичність і відрізняють одну націю від іншої на міжнародній арені. Пишаймося прапором ВМС ЗСУ України !!!
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05.07.2026 19:03 Ответить

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