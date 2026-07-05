У Києві до Дня Військово-морських сил розгорнули найбільший прапор ВМС. ВIДЕО
У Києві з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України розгорнули найбільший прапор ВМС. Також відбулося тактичне маневрування катерів Річкової флотилії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні відеокадри опубліковані на сторінці ВМС у Фейсбуці.
У столиці показали прапор та маневри флотилії
"У Києві розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил Збройних сил України та провели тактичне маневрування катерів Річкової флотилії", - йдеться у дописі.
День Військово-морських сил ЗСУ є професійним святом. Його щорічно відзначають у першу неділю липня. Відповідно до указу Президента України, це свято встановлене для вшанування внеску українських військових моряків.
- Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-Морських Сил України із професійним святом та заявив, що українські ВМС довели всьому світу - сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.
- Із професійним святом воїнів Військово-морських сил ЗСУ привітав і колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний.
Топ коментарі
+7 Ihor Ihor #577453
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+6 Аркадій
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+4 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар05.07.2026 19:03 Відповісти Посилання
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