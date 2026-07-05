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У Києві до Дня Військово-морських сил розгорнули найбільший прапор ВМС. ВIДЕО

У Києві з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України розгорнули найбільший прапор ВМС. Також відбулося тактичне маневрування катерів Річкової флотилії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні відеокадри опубліковані на сторінці ВМС у Фейсбуці.

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У столиці показали прапор та маневри флотилії

"У Києві розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил Збройних сил України та провели тактичне маневрування катерів Річкової флотилії", - йдеться у дописі.

День Військово-морських сил ЗСУ є професійним святом. Його щорічно відзначають у першу неділю липня. Відповідно до указу Президента України, це свято встановлене для вшанування внеску українських військових моряків.

  • Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-Морських Сил України із професійним святом та заявив, що українські ВМС довели всьому світу - сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.
  •  Із професійним святом воїнів Військово-морських сил ЗСУ привітав і колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний.

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Автор: 

ВМС (1470) прапор (528)
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Топ коментарі
+7
Зі святом, воїни ВМС ЗСУ !!! Слава Україні !!!
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05.07.2026 18:58 Відповісти
+6
А морські дрони це авіація?
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05.07.2026 19:25 Відповісти
+4
Національні символи є одним із найважливіших маркерів державності та етносу. Вони візуалізують історичну пам'ять, об'єднують суспільство, формують спільну ідентичність і відрізняють одну націю від іншої на міжнародній арені. Пишаймося прапором ВМС ЗСУ України !!!
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05.07.2026 19:03 Відповісти

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