У Києві до Дня Військово-морських сил розгорнули найбільший прапор ВМС. ВIДЕО

У Києві з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України розгорнули найбільший прапор ВМС. Також відбулося тактичне маневрування катерів Річкової флотилії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні відеокадри опубліковані на сторінці ВМС у Фейсбуці.

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У столиці показали прапор та маневри флотилії

"У Києві розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил Збройних сил України та провели тактичне маневрування катерів Річкової флотилії", - йдеться у дописі.

День Військово-морських сил ЗСУ є професійним святом. Його щорічно відзначають у першу неділю липня. Відповідно до указу Президента України, це свято встановлене для вшанування внеску українських військових моряків.

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-Морських Сил України із професійним святом та заявив, що українські ВМС довели всьому світу - сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.

Із професійним святом воїнів Військово-морських сил ЗСУ привітав і колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний.

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