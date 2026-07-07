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Спасатели освободили 15-летнюю девушку, которая была заперта в ячейке почтового автомата в Ровно. ВИДЕО
В Ровно спасатели извлекли из ячейки почтового автомата 15-летнюю девушку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники ГСЧС опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент спасения подростка.
"Сегодня утром в Службу спасения поступил звонок от взволнованного подростка, который сообщил, что на улице Киевской в Ровно девушка оказалась запертой в ячейке почтового автомата. Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью специального инструмента открыли ячейку и освободили девушку. К счастью, никто не пострадал", - говорится в комментарии к публикации.
Как именно девушка оказалась в почтовой "ловушке", спасатели не сообщают.
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