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Спасатели освободили 15-летнюю девушку, которая была заперта в ячейке почтового автомата в Ровно. ВИДЕО

В Ровно спасатели извлекли из ячейки почтового автомата 15-летнюю девушку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники ГСЧС опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент спасения подростка. 

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"Сегодня утром в Службу спасения поступил звонок от взволнованного подростка, который сообщил, что на улице Киевской в Ровно девушка оказалась запертой в ячейке почтового автомата. Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью специального инструмента открыли ячейку и освободили девушку. К счастью, никто не пострадал", - говорится в комментарии к публикации.

Как именно девушка оказалась в почтовой "ловушке", спасатели не сообщают.

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курьез (3954) подростки (529) почта (134) Ровно (552) Ровенская область (1368) Ровенский район (47)
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Топ комментарии
+12
ідіотизм ..викликаєте Розетку і робітник відкрив би значно швидше і без вандалізма

може навіть віддалено
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07.07.2026 14:52 Ответить
+8
Ладно вона дурна малолєтка, а рятувальники нафіга виламували дверку? Подзвонити до нової пошти, назвати номер поштомата й комірки, яку за хвилину б відкрили автоматично, розуму не вистачило?
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07.07.2026 15:05 Ответить
+7
Сподіваюся її батьки заплатять
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07.07.2026 15:02 Ответить

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