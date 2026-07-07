Рятувальники звільнили 15-річну дівчину, яка була закритою у комірці поштомату у Рівному. ВIДЕО
У Рівному рятувальники дістали із комірки поштомата 15-річну дівчину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники ДСНС опублікували відеозапис, на якому зафільмований момент визволення підлітка.
"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшов дзвінок від схвильованого підлітка, який повідомив, що на вулиці Київській у Рівному дівчина опинилася зачиненою в комірці поштомата. Рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою спеціального інструменту відкрили комірку й визволили дівчину. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у коментарі публікації.
Яким чином дівчина опинилася у поштовій "пастці" рятувальники не повідомляють.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може навіть віддалено
а Нова Пошта виключо Нова пошта
а Епіцентр виключно Епіцентр
в любому випадку у Розетки є сервісні коди вікдрити все.