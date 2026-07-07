Рятувальники звільнили 15-річну дівчину, яка була закритою у комірці поштомату у Рівному. ВIДЕО

У Рівному рятувальники дістали із комірки поштомата 15-річну дівчину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники ДСНС опублікували відеозапис, на якому зафільмований момент визволення підлітка.

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"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшов дзвінок від схвильованого підлітка, який повідомив, що на вулиці Київській у Рівному дівчина опинилася зачиненою в комірці поштомата. Рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою спеціального інструменту відкрили комірку й визволили дівчину. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у коментарі публікації.

Яким чином дівчина опинилася у поштовій "пастці" рятувальники не повідомляють.

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