Зеленский обсудил с Мелони потребность Украины в дополнительных ракетах для систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Совета министров Италии Джорджией Мелони в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Украины

По словам главы государства, во время этой важной беседы он проинформировал о ситуации в Украине.

"Россия не прекращает обстрелы наших городов и населенных пунктов. Сегодня снова были удары баллистическими ракетами, запускали и ударные дроны. К сожалению, есть погибшие в Киеве, Харькове и Херсоне. Россия унесла жизни пяти человек", - отметил он.

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Усиление ПВО

Во время встречи они также обсудили перспективы совместной работы в Европе над противоракетной обороной, чтобы обеспечить дополнительную защиту всем - и Украине, и каждой стране.

"Говорили о необходимости дополнительных ракет для систем ПВО, и очень рассчитываем на поддержку. Италия всегда принципиально помогает защищать жизни", - резюмирует Зеленский.

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