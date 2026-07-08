Зеленський обговорив із Мелоні потребу України в додаткових ракетах до систем ППО. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли України

За словами глави держави, під час цієї важливої розмови він поінформував про ситуацію в Україні.

"Росія не припиняє обстрілів наших міст і громад. Сьогодні знову були удари балістикою, запускали й ударні дрони. На жаль, є загиблі у Києві, Харкові та Херсоні. Росія забрала життя п’ятьох людей", - зазначив він.

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Посилення ППО

Під час зустрічі вони також обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, щоб додати захисту всім - і Україні, і кожній країні.

"Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя", - резюмує Зеленський.

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