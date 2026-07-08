Костюк вышла в полуфинал Уимблдон-2026. ВИДЕО

Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале Уимблдона-2026 обыграла первую ракетку Италии Жасмин Паолини и вышла в полуфинал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Спорт".

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Подробности матча

Как отмечается, матч между теннисистками завершился победой украинки в двух сетах.

Первый сет теннисистки начали с обмена выигранными геймами до счета 2:2. После этого Костюк совершила рывок, который позволил ей завершить партию победой 6:3.

В решающем, втором гейме при счёте 1:1 Костюк вырвалась вперед, лидируя 4:1. Паолини попыталась сократить отставание, но смогла взять только один гейм, уступив матч со счетом 2:6.

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С кем сыграет в полуфинале

В полуфинале Костюк сыграет против победительницы матча между чешской теннисисткой Линдой Носковой и бельгийкой Элизе Мертенс.

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