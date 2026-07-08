Костюк вийшла у півфінал Вімблдону-2026. ВIДЕО

Українська тенісистка Марта Костюк у чвертьфіналі Вімблдону-2026 перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні і вийшла у півфінал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Спорт.

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Подробиці матчу

Як зазначається, матч між тенісистками завершився перемогою українки у двох сетах.

Перший сет тенісистки розпочали з обміну виграними геймами до рахунку 2:2. Після цього Костюк здійснила ривок, який дозволив їй завершити партію перемогою 6:3.

У вирішальному, другому геймі за рахунку 1:1 Костюк вирвалася вперед, лідируючи 4:1. Паоліні спробувала скоротити відставання, але змогла взяти тільки один гейм, віддавши матч 2:6.

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З ким гратиме у півфіналі

У півфіналі Костюк зіграє проти переможниці матчу між чеською тенісисткою Ліндою Носковою та бельгійкою Елізе Мертенс.

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