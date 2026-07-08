Силы беспилотных систем поразили ключевой энергоузел "Кубань-Крым" и ещё 53 военные цели оккупантов. ВИДЕО
Подразделения Сил беспилотных систем продолжают систематически наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре оккупантов во временно оккупированном Крыму и на юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 8 июля операторы нанесли удар по ключевой точке ввода электроэнергии из РФ — переходному пункту ПП-2 "Крым", принимающему подводные кабели из Кубани.
Помимо ключевого энергетического узла, под ударами оказались 5 электроподстанций, 3 российские радиолокационные станции, ремонтная база 27-й отдельной мотострелковой бригады и полигон "Гвардейский".
Всего за сутки украинские операторы поразили 53 военные цели.
По информации военных, с начала месяца уже поражено около 50 энергетических узлов противника, что все больше затрудняет функционирование военной и критической инфраструктуры оккупантов.
Видео опубликовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) в своём Telegram-канале.
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