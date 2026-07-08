Сили безпілотних систем уразили ключовий енерговузол "Кубань-Крим" та ще 53 військові цілі окупантів. ВIДЕО
Підрозділи Сил безпілотних систем продовжують системно послаблювати військову та енергетичну інфраструктуру окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 8 липня оператори уразили ключову точку входу електрики з РФ - перехідний пункт ПП-2 "Крим", що приймає підводні кабелі з Кубані.
Окрім ключового енергетичного вузла, під ударами опинилися 5 електропідстанцій, 3 російські радіолокаційні станції, ремонтна база 27-ї окремої мотострілецької бригади та полігон "Гвардійський".
Загалом за добу українські оператори уразили 53 військові цілі.
За інформацією військових, із початку місяця вже уражено близько 50 енергетичних вузлів противника, що дедалі більше ускладнює функціонування військової та критичної інфраструктури окупантів.
Відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) у своєму телеграм-каналі.
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