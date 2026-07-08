Сили безпілотних систем уразили ключовий енерговузол "Кубань-Крим" та ще 53 військові цілі окупантів. ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем продовжують системно послаблювати військову та енергетичну інфраструктуру окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 8 липня оператори уразили ключову точку входу електрики з РФ - перехідний пункт ПП-2 "Крим", що приймає підводні кабелі з Кубані.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окрім ключового енергетичного вузла, під ударами опинилися 5 електропідстанцій, 3 російські радіолокаційні станції, ремонтна база 27-ї окремої мотострілецької бригади та полігон "Гвардійський".

Загалом за добу українські оператори уразили 53 військові цілі.

За інформацією військових, із початку місяця вже уражено близько 50 енергетичних вузлів противника, що дедалі більше ускладнює функціонування військової та критичної інфраструктури окупантів.

Відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС нищать логістику рашистів на сухопутному коридорі до Криму: уражено 360 одиниць транспорту. ВIДЕО

Дивіться також: Росіянка показала пошуки бензину в окупованому Криму: підйом о 4 ранку, шість годин черги й 290 рублів за літр. ВIДЕО