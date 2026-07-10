За деньги передавал врагу координаты ПВО и данные о движении авиации: военнослужащего будут судить, - ГБР. ВИДЕО

Завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего, который работал на российские спецслужбы и передавал им сведения об украинской системе противовоздушной обороны и движении воздушных судов. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Сдавал врагу информацию за деньги

Установлено, что после мобилизации и прохождения службы в пограничном подразделении мужчина через один из мессенджеров вышел на связь с представителем спецслужб РФ и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение.

По заданию куратора он собирал и передавал координаты средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций, мобильных огневых групп, а также информацию о передвижении украинской авиации.

Для этого фигурант использовал специализированное программное обеспечение, предназначенное для операторов радиолокационных станций. Это давало ему доступ к информации о воздушной обстановке не только в районе службы, но и на других направлениях.

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Отмечается, что переданные сведения не находились в открытом доступе и могли быть использованы российскими войсками для планирования ракетных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

Что грозит

Сообщается, что следователи ГБР зафиксировали несколько эпизодов незаконной передачи секретной информации.

Военнослужащий обвиняется в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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