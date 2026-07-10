За гроші передавав ворогу координати ППО та дані про рух авіації: судитимуть військовослужбовця, - ДБР. ВIДЕО
Завершено досудове розслідування щодо військовослужбовця, який працював на російські спецслужби та передавав їм відомості про українську систему протиповітряної оборони й рух повітряних суден. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Здавав ворогу інформацію за гроші
Встановлено, що після мобілізації та проходження служби у прикордонному підрозділі чоловік через один із месенджерів вийшов на зв'язок із представником спецслужб РФ і погодився співпрацювати за грошову винагороду.
За завданням куратора він збирав і передавав координати засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, мобільних вогневих груп, а також інформацію про рух української авіації.
Для цього фігурант використовував спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для операторів радіолокаційних станцій. Це давало йому доступ до інформації про повітряну обстановку не лише в районі служби, а й на інших напрямках.
Зазначається, що передані відомості не перебували у відкритому доступі та могли бути використані російськими військами для планування ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах України.
Що загрожує
Повідомляється, що слідчі ДБР задокументували кілька епізодів незаконної передачі секретної інформації.
Військовослужбовець обвинувачується у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль