За гроші передавав ворогу координати ППО та дані про рух авіації: судитимуть військовослужбовця, - ДБР. ВIДЕО

Завершено досудове розслідування щодо військовослужбовця, який працював на російські спецслужби та передавав їм відомості про українську систему протиповітряної оборони й рух повітряних суден. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Здавав ворогу інформацію за гроші

Встановлено, що після мобілізації та проходження служби у прикордонному підрозділі чоловік через один із месенджерів вийшов на зв'язок із представником спецслужб РФ і погодився співпрацювати за грошову винагороду.

За завданням куратора він збирав і передавав координати засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, мобільних вогневих груп, а також інформацію про рух української авіації.

Для цього фігурант використовував спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для операторів радіолокаційних станцій. Це давало йому доступ до інформації про повітряну обстановку не лише в районі служби, а й на інших напрямках.

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Зазначається, що передані відомості не перебували у відкритому доступі та могли бути використані російськими військами для планування ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах України.

Що загрожує

Повідомляється, що слідчі ДБР задокументували кілька епізодів незаконної передачі секретної інформації.

Військовослужбовець обвинувачується у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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