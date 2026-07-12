За 10 дней июля СБС поразили 60 энергоузлов на ВОТ, - Мадяр
За первые десять дней июля Силы беспилотных систем нанесли удары по 60 объектам энергетической инфраструктуры противника в Крыму и на других оккупированных территориях востока и юга Украины.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уже 60 энергоузлов в период с 1 по 10 июля "Птахи СБС" посетили и подкурили в Крыму и южной части ВОТ (51) и на Востоке (9). Глубокого и тотального блэкаута червям не избежать", - заявил командующий.
В частности, в Крыму поражены:
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Береговое", нп Молочное
- ПС 110 кВ "Майнаки", нп Евпатория
- ПС 110 кВ "Новоозерная", нп Медведева
- ПС 110 кВ "Саки"
- ПС 36 кВ "Медведево"
- Сакская ТЭЦ, нп Саки.
На других временно оккупированных территориях:
- Электроподстанция, нп Волноваха, Донецкая обл.
- Электроподстанция, нп Сентяновка, Луганская обл.
- Электроподстанция, пгт Калиново, Луганская обл.
- Электроподстанция, пгт Софиевка, Донецкая обл.
- Общевойсковой полигон "Старобешевский", пгт Докучаевск, Донецкая обл.
- Место проведения награждения 1194-го отдельного мотострелкового полка, пгт Горловка, Донецкая обл.
- Узел спецсвязи подразделения 14АК, нп Чукаловка, Херсонская обл.
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