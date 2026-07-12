За 10 дней июля СБС поразили 60 энергоузлов на ВОТ, - Мадяр

За первые десять дней июля Силы беспилотных систем нанесли удары по 60 объектам энергетической инфраструктуры противника в Крыму и на других оккупированных территориях востока и юга Украины.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Уже 60 энергоузлов в период с 1 по 10 июля "Птахи СБС" посетили и подкурили в Крыму и южной части ВОТ (51) и на Востоке (9). Глубокого и тотального блэкаута червям не избежать", - заявил командующий.

В частности, в Крыму поражены:

Электроподстанция ПС 110 кВ "Береговое", нп Молочное

ПС 110 кВ "Майнаки", нп Евпатория

ПС 110 кВ "Новоозерная", нп Медведева

ПС 110 кВ "Саки"

ПС 36 кВ "Медведево"

Сакская ТЭЦ, нп Саки.

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На других временно оккупированных территориях:

Электроподстанция, нп Волноваха, Донецкая обл.

Электроподстанция, нп Сентяновка, Луганская обл.

Электроподстанция, пгт Калиново, Луганская обл.

Электроподстанция, пгт Софиевка, Донецкая обл.

Общевойсковой полигон "Старобешевский", пгт Докучаевск, Донецкая обл.

Место проведения награждения 1194-го отдельного мотострелкового полка, пгт Горловка, Донецкая обл.

Узел спецсвязи подразделения 14АК, нп Чукаловка, Херсонская обл.

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