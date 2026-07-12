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За 10 дней июля СБС поразили 60 энергоузлов на ВОТ, - Мадяр

За первые десять дней июля Силы беспилотных систем нанесли удары по 60 объектам энергетической инфраструктуры противника в Крыму и на других оккупированных территориях востока и юга Украины.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Уже 60 энергоузлов в период с 1 по 10 июля "Птахи СБС" посетили и подкурили в Крыму и южной части ВОТ (51) и на Востоке (9). Глубокого и тотального блэкаута червям не избежать", - заявил командующий.

В частности, в Крыму поражены:

  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Береговое", нп Молочное
  • ПС 110 кВ "Майнаки", нп Евпатория
  • ПС 110 кВ "Новоозерная", нп Медведева
  • ПС 110 кВ "Саки"
  • ПС 36 кВ "Медведево"
  • Сакская ТЭЦ, нп Саки.

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На других временно оккупированных территориях:

  • Электроподстанция, нп Волноваха, Донецкая обл.
  • Электроподстанция, нп Сентяновка, Луганская обл.
  • Электроподстанция, пгт Калиново, Луганская обл.
  • Электроподстанция, пгт Софиевка, Донецкая обл.
  • Общевойсковой полигон "Старобешевский", пгт Докучаевск, Донецкая обл.
  • Место проведения награждения 1194-го отдельного мотострелкового полка, пгт Горловка, Донецкая обл.
  • Узел спецсвязи подразделения 14АК, нп Чукаловка, Херсонская обл.

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Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (151) Силы беспилотных систем (562)
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Топ комментарии
+2
земля должна гореть под ногами оккупантов
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12.07.2026 00:37 Ответить
+1
Те саме треба робити не тільки на ТОТ, а в областях росії.
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12.07.2026 00:33 Ответить
+1
точка входу "Кримскава енергамаста" ПП-2 "Крим" https://www.youtube.com/watch?v=hf8RiCvJ_X0&t=13s розхєрачена ще восьмого липня. Тупі цивільні окупанти не підозрюють що на них чекає вже у найближчі тижні.
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12.07.2026 01:10 Ответить

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