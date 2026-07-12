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Операторы 413-го полка "Рейд" поразили 3 российских парома в порту Керчи, которые обеспечивали военную логистику РФ

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удары по российским паромам, которые использовались для обеспечения военной логистики оккупационных войск во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 12 июля украинские операторы беспилотников поразили три парома, находившиеся в акватории порта и паромной переправы в Керчи.

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После 2022 года Керченская паромная переправа стала резервным маршрутом снабжения оккупационной группировки после неоднократных поражений Крымского моста.

В частности, через неё на полуостров перевозили транспорт с топливом и другие военные грузы.

Кадры поражений обнародовали украинские защитники в Telegram-канале 413-го полка.

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