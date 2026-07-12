Оператори 413-го полку "Рейд" уразили 3 російські пороми в порту Керчі, які забезпечували військову логістику РФ. ВIДЕО
Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" завдали ударів по російських поромах, які використовувалися для забезпечення військової логістики окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 12 липня українські оператори безпілотників уразили три пороми, що перебували в акваторії порту та поромної переправи в Керчі.
Після 2022 року Керченська поромна переправа стала резервним маршрутом забезпечення окупаційного угруповання після неодноразових уражень Кримського мосту.
Зокрема, через неї на півострів перевозили транспорт із паливом та інші військові вантажі.
Кадри уражень оприлюднили українські захисники у телеграм-каналі 413-го полку.
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