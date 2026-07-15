Мы уже производим 10 млн дронов в год. Будет 20 млн, - Зеленский. ВИДЕО
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже производит 10 миллионов дронов в год.
Об этом он заявил в ходе мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности, передает Цензор.НЕТ.
"Я помню, как впервые публично озвучил план государства - миллион дронов в год. Было много скептицизма повсюду, и снаружи, и внутри. А сейчас можем констатировать: мы производим 10 миллионов дронов в год.
И будет 20. Мы сделаем это вместе с нашими партнерами. В очередной раз докажем успех ОПК Украины и Европы", - подчеркнул он.
Зеленский упомянул и о наземных роботизированных комплексах, которые сейчас выполняют миссии на фронте.
"Всего таких миссий уже десятки тысяч. Впервые Украина кардинально изменила поле боя. Это гораздо больше, чем крутые голливудские истории о роботах. Речь идет о спасении жизней воинов", - рассказал президент.
Глава государства также отметил, что это же касается украинских дронов-перехватчиков.
"Украинские перехватчики уже сбивают не менее 90% "шахедов", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль