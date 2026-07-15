УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11780 відвідувачів онлайн
Новини Відео Індустрія дронів
1 164 23

Ми вже робимо 10 млн дронів на рік. Буде 20 млн, - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виготовляє 10 мільйонів дронів на рік.

Про це він зазначив під час заходів до Дня Української Державності, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави - мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди, і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 

І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами. Вкотре доведемо успіх ОПК українського та європейського", - наголосив він.

Зеленський згадав і про наземні роботизовані комплекси, які зараз здійснюють місії на фронті.

Також читайте: Україна вперше будує власну балістику, - Зеленський

"Загалом таких місій вже десятки тисяч. Вперше Україна кардинально змінила поле бою. Це значно більше, ніж круті голлівудські історії про роботів. Це про збереження життя воїнів", - розповів президент.

Глава держави також зазначив, що це ж стосується українських дронів-перехоплювачів.

"Українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% "шахедів", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон STING збив російський дрон-перехоплювач "Сокол-И", який полював на БпЛА Сил оборони. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) дрони (8705)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Вірити цьому брехуну- себе не поважати !
показати весь коментар
15.07.2026 13:46 Відповісти
+7
Важлива якість, а не кількість. Чого досі піхоту використовують замість дронів на фронті?
показати весь коментар
15.07.2026 13:46 Відповісти
+7
Чернігівщину, Сумщину, Харківщину,Дніпровщину, Запоріжжіну випалюють кацапи і день і ніч,чим ти хвалько вихваляєшся.Де рівноцінна відпвідь по кацапстану ?!
показати весь коментар
15.07.2026 13:56 Відповісти

Завантаження...

 
 