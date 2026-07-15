Ми вже робимо 10 млн дронів на рік. Буде 20 млн, - Зеленський. ВIДЕО
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виготовляє 10 мільйонів дронів на рік.
Про це він зазначив під час заходів до Дня Української Державності, передає Цензор.НЕТ.
"Я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави - мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди, і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік.
І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами. Вкотре доведемо успіх ОПК українського та європейського", - наголосив він.
Зеленський згадав і про наземні роботизовані комплекси, які зараз здійснюють місії на фронті.
"Загалом таких місій вже десятки тисяч. Вперше Україна кардинально змінила поле бою. Це значно більше, ніж круті голлівудські історії про роботів. Це про збереження життя воїнів", - розповів президент.
Глава держави також зазначив, що це ж стосується українських дронів-перехоплювачів.
"Українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% "шахедів", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль