Ми вже робимо 10 млн дронів на рік. Буде 20 млн, - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виготовляє 10 мільйонів дронів на рік.

Про це він зазначив під час заходів до Дня Української Державності, передає Цензор.НЕТ.

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"Я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави - мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди, і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік.

І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами. Вкотре доведемо успіх ОПК українського та європейського", - наголосив він.

Зеленський згадав і про наземні роботизовані комплекси, які зараз здійснюють місії на фронті.

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"Загалом таких місій вже десятки тисяч. Вперше Україна кардинально змінила поле бою. Це значно більше, ніж круті голлівудські історії про роботів. Це про збереження життя воїнів", - розповів президент.

Глава держави також зазначив, що це ж стосується українських дронів-перехоплювачів.

"Українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% "шахедів", - сказав Зеленський.

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