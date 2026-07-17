Минус 15 вражеских "крыльев" в воздухе: боевая операция зенитных перехватчиков "Бджілка" из 110-й ОМБр. ВИДЕО
Отряд зенитных беспилотников-перехватчиков "Бджілка" 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручка продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с российскими воздушными беспилотниками. Украинские военные уничтожили в небе 15 вражеских беспилотников различных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты успешной боевой работы украинских воинов.
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