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Минус 15 вражеских "крыльев" в воздухе: боевая операция зенитных перехватчиков "Бджілка" из 110-й ОМБр. ВИДЕО

Отряд зенитных беспилотников-перехватчиков "Бджілка" 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручка продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с российскими воздушными беспилотниками. Украинские военные уничтожили в небе 15 вражеских беспилотников различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты успешной боевой работы украинских воинов.

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ПВО (3848) уничтожение (10246) дроны (7619) 110 отдельная механизированная бригада (144)
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