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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Мінус 15 ворожих "крил" у повітрі: бойова робота зенітних перехоплювачів "Бджілка" із 110-ї ОМБр. ВIДЕО

Розрахунок зенітних безпілотників-перехоплювачів "Бджілка" 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка продемонстрував високу ефективність у боротьбі з російськими повітряними безпілотниками. Українські воїни знищили в небі 15 ворожих безпілотників різних типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів.

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