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Тяжелый дрон ВСУ транспортирует по воздуху наземного робота в район боевых действий для выполнения боевой задачи. ВИДЕО
Индустрия дронов
Российские Z-каналы опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как украинский тяжелый беспилотник доставляет по воздуху наземный роботизированный комплекс (НРК) для выполнения боевой задачи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дрона наземного робота-камикадзе доставили непосредственно в район расположения российских позиций для их дальнейшего уничтожения.
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