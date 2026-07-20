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Важкий дрон ЗСУ транспортує повітрям наземного робота у район бойових дій для виконання бойового завдання. ВIДЕО

Індустрія дронів

Російські Z-канали опублікували відеозапис, на якому зафіксовано, як український важкий безпілотник транспортує повітрям наземний роботизований комплекс (НРК) для виконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою дрона наземного робота-камікадзе доправили безпосередньо в район розташування російських позицій для їх подальшого знищення.

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