2 539 1
Важкий дрон ЗСУ транспортує повітрям наземного робота у район бойових дій для виконання бойового завдання. ВIДЕО
Індустрія дронів
Російські Z-канали опублікували відеозапис, на якому зафіксовано, як український важкий безпілотник транспортує повітрям наземний роботизований комплекс (НРК) для виконання бойового завдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою дрона наземного робота-камікадзе доправили безпосередньо в район розташування російських позицій для їх подальшого знищення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль