Украинские военные участвовали в военных парадах во Франции и Бельгии. ВИДЕО

В июле этого года украинские военные участвовали в главных военных парадах во Франции и Бельгии.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Парад в Бельгии

21 июля украинские военные участвовали в параде, посвященном Национальному дню Бельгии. 23 военнослужащих Президентской гвардии Украины маршировали по центральным улицам Брюсселя вместе с бельгийскими военными и представителями стран НАТО.

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Парад во Франции

14 июля украинские военные и пилоты участвовали в военном параде по случаю Национального праздника Франции в Париже. 25 украинских военнослужащих прошли по Елисейским полям вместе с военными стран "Коалиции желающих". В небе над Парижем украинские пилоты, прошедшие подготовку во Франции, летели в составе франко-украинских экипажей истребителей Mirage.

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"Участие Украины в этих мероприятиях — это признание профессионализма и опыта украинских военных, а также важной роли нашего государства в общей системе европейской безопасности", — подчеркнули в МИД.