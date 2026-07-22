Українські військові взяли участь у військових парадах у Франції та Бельгії. ВIДЕО

Цього липня українські військові стали учасниками головних військових парадів у Франції та Бельгії.

Про це розповіли в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Парад у Бельгії

21 липня українські військові взяли участь в параді до Національного дня Бельгії. 23 військовослужбовці Президентської гвардії України марширували центральними вулицями Брюсселя разом із бельгійськими військовими та представниками країн НАТО.

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Парад у Франції

14 липня українські військові та пілоти взяли участь у військовому параді з нагоди Національного свята Франції в Парижі. 25 українських військовослужбовців пройшли Єлисейськими Полями разом із військовими держав "Коаліції охочих". У небі над Парижем українські пілоти, які пройшли підготовку у Франції, летіли у складі франко-українських екіпажів винищувачів Mirage.

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"Участь України в цих подіях – це визнання професіоналізму та досвіду українських військових та важливої ролі нашої держави у спільній системі європейської безпеки", - наголосили в МЗС.