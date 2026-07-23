Украинские операторы дронов поразили российский танк в Шебекинском районе Белгородской области РФ
Украинские операторы дронов поразили российский танк в Белгородской области вблизи села Нижнее Березовое Второе Шебекинского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронетехника двигалась по открытой местности, однако её своевременно обнаружила украинская аэроразведка, после чего на цель были направлены ударные FPV-дроны.
В результате точного поражения российский танк был выведен из строя, что сорвало планы рашистов.
Видеозапись опубликована в соцсетях.
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Я вже давно не дивуюся чому країна яка має 42% усіх світових покладів при населенні менше двох відсотків займає аж ~70 місце по рівню життя.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Корисні копалини Росії
Вони дуже багаті, а населення для такої території дуже мале, але вони дуже дурні тому бідні.