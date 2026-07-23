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Украинские операторы дронов поразили российский танк в Шебекинском районе Белгородской области РФ

Украинские операторы дронов поразили российский танк в Белгородской области вблизи села Нижнее Березовое Второе Шебекинского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронетехника двигалась по открытой местности, однако её своевременно обнаружила украинская аэроразведка, после чего на цель были направлены ударные FPV-дроны.

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В результате точного поражения российский танк был выведен из строя, что сорвало планы рашистов.

Видеозапись опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23370) танк (2377) уничтожение (10288) ВСУ (8029) дроны (7666) Харьковская область (2969)
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Топ комментарии
+5
Приколько у них там танки гасають полями. А ще прикольніше що на танки паливо є а врожай збирати - немає.
Я вже давно не дивуюся чому країна яка має 42% усіх світових покладів при населенні менше двох відсотків займає аж ~70 місце по рівню життя.
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23.07.2026 00:05 Ответить
+3
Нічого вони не мають окрім як 75% території вічної мерзлоти, та 75% населення живе в європейській частині єрефії. Мильна бульбашка надута пропагандонамами *********.
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23.07.2026 00:37 Ответить
+3
То ви клімат описали. А ось копалини:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Корисні копалини Росії
Вони дуже багаті, а населення для такої території дуже мале, але вони дуже дурні тому бідні.
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23.07.2026 00:44 Ответить

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