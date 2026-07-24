Бойцы ББС "Ронины" 65-й ОМБр дронами уничтожили около 10 единиц вражеской техники и оборудования на Запорожье. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем "Ронины" из состава 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжают систематически уничтожать оккупантов и удерживать под контролем Запорожское направление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись результативной работы украинских операторов БПЛА.
Благодаря точным и решительным действиям аэроразведчиков и пилотов ударных дронов в ходе боевой миссии было обнаружено и полностью выведено из строя около 10 единиц военной техники и специального оборудования российских захватчиков.
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