УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12336 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
445 1

Бійці ББС "Роніни" 65-ї ОМБр дронами знищили близько 10 одиниць ворожої техніки та обладнання на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Роніни" зі складу 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продовжують системно нищити окупантів та тримати під контроль Запорізький напрямок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис результативної роботи українських операторів БпЛА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завдяки точним та рішучим діям аеророзвідників і пілотів ударних дронів, під час бойової місії було виявлено та повністю виведено з ладу близько 10 одиниць військової техніки й спеціального обладнання російських загарбників.

Дивіться: Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $50 мільйонів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 436 100 осіб (+1 410 за добу), 12 201 танк, 46 646 артсистем, 25 000 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21601) техніка (2092) дрони (8776) 65 ОМБр (45)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 