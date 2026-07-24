Бійці ББС "Роніни" 65-ї ОМБр дронами знищили близько 10 одиниць ворожої техніки та обладнання на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем "Роніни" зі складу 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продовжують системно нищити окупантів та тримати під контроль Запорізький напрямок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис результативної роботи українських операторів БпЛА.
Завдяки точним та рішучим діям аеророзвідників і пілотів ударних дронів, під час бойової місії було виявлено та повністю виведено з ладу близько 10 одиниць військової техніки й спеціального обладнання російських загарбників.
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