Ударный FPV-дрон подразделения "Феникс" врезался в открытый кузов автомобиля с 4 рашистами и уничтожил всех. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" поразили ударным дроном автомобиль с российскими военными, двигавшийся в направлении Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались скрыться от украинского беспилотника, однако операторы дрона догнали транспортное средство и нанесли точный удар по кузову, в котором находился личный состав противника.

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На обнародованных кадрах видно, что в открытом кузове автомобиля находились четверо российских военных. Вследствие попадания ударного дрона все они были ликвидированы.

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