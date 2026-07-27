Ударный FPV-дрон подразделения "Феникс" врезался в открытый кузов автомобиля с 4 рашистами и уничтожил всех. ВИДЕО
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" поразили ударным дроном автомобиль с российскими военными, двигавшийся в направлении Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались скрыться от украинского беспилотника, однако операторы дрона догнали транспортное средство и нанесли точный удар по кузову, в котором находился личный состав противника.
На обнародованных кадрах видно, что в открытом кузове автомобиля находились четверо российских военных. Вследствие попадания ударного дрона все они были ликвидированы.
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