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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
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Ударный FPV-дрон подразделения "Феникс" врезался в открытый кузов автомобиля с 4 рашистами и уничтожил всех. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" поразили ударным дроном автомобиль с российскими военными, двигавшийся в направлении Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались скрыться от украинского беспилотника, однако операторы дрона догнали транспортное средство и нанесли точный удар по кузову, в котором находился личный состав противника.

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На обнародованных кадрах видно, что в открытом кузове автомобиля находились четверо российских военных. Вследствие попадания ударного дрона все они были ликвидированы.

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армия РФ (23804) Госпогранслужба (7404) пограничники (1795) уничтожение (10401) Донецкая область (12922) дроны (7760) Покровск (1337) Покровский район (1818)
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