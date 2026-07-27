Ударний FPV-дрон підрозділу "Фенікс" влетів у відкритий кузов автівки з 4 рашистами та ліквідував усіх. ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" уразили ударним дроном автівку з російськими військовими під час руху на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися втекти від українського безпілотника, однак дронарі наздогнали транспортний засіб і завдали точного удару по кузову, в якому перебував особовий склад противника.
На оприлюднених кадрах видно, що у відкритому кузові автомобіля перебували четверо російських військових. Унаслідок влучання ударного дрона всі вони були ліквідовані.
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