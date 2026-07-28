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Россиянка жалуется, что Wildberries не возвращает товар и деньги после атак на склады. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на проблемы с сотрудничеством с крупнейшим маркетплейсом РФ Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после атак на логистические склады компания перестала выдавать товары части клиентов, а также ввела ограничения на вывод средств.
На видео россиянка жалуется, что не может забрать ни свой товар, ни свои деньги, поэтому теперь ей приходится только ждать и записывать очередные жалобы в соцсетях.
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