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Россиянка жалуется, что Wildberries не возвращает товар и деньги после атак на склады. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на проблемы с сотрудничеством с крупнейшим маркетплейсом РФ Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атак на логистические склады компания перестала выдавать товары части клиентов, а также ввела ограничения на вывод средств.

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На видео россиянка жалуется, что не может забрать ни свой товар, ни свои деньги, поэтому теперь ей приходится только ждать и записывать очередные жалобы в соцсетях.

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атака (1848) ВСУ (8181) логистика (161) дроны (7771)
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Топ комментарии
+10
А буде ще гірше. Ну губи бачу зробила, пригодяться хехе
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28.07.2026 21:19 Ответить
+5
Треба стати на коліна і написати губною помадою путін памагі. Результат буде 100 відсоково.
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28.07.2026 21:33 Ответить
+3
Хай скиглить а нам шо з того - якісь новини .....
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28.07.2026 21:22 Ответить

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