Россиянка жалуется, что Wildberries не возвращает товар и деньги после атак на склады. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на проблемы с сотрудничеством с крупнейшим маркетплейсом РФ Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атак на логистические склады компания перестала выдавать товары части клиентов, а также ввела ограничения на вывод средств.

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На видео россиянка жалуется, что не может забрать ни свой товар, ни свои деньги, поэтому теперь ей приходится только ждать и записывать очередные жалобы в соцсетях.

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