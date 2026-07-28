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Росіянка скиглить, що Wildberries не віддає товар і гроші після атак на склади. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить через проблеми зі співпрацею з найбільшим маркетплейсом РФ Wildberries.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атак на логістичні склади компанія перестала видавати частині клієнтів товари, а також запровадила обмеження на виведення коштів.
На відео росіянка бідкається, що не може забрати ні свій товар, ні власні гроші, тож тепер їй доводиться лише чекати та записувати чергові скарги у соцмережах.
Топ коментарі
+10 Симон Петлюра #623058
показати весь коментар28.07.2026 21:19 Відповісти Посилання
+6 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар28.07.2026 21:33 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар28.07.2026 21:22 Відповісти Посилання
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