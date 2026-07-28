Росіянка скиглить, що Wildberries не віддає товар і гроші після атак на склади. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить через проблеми зі співпрацею з найбільшим маркетплейсом РФ Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атак на логістичні склади компанія перестала видавати частині клієнтів товари, а також запровадила обмеження на виведення коштів.

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На відео росіянка бідкається, що не може забрати ні свій товар, ні власні гроші, тож тепер їй доводиться лише чекати та записувати чергові скарги у соцмережах.

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