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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Росіянка скиглить, що Wildberries не віддає товар і гроші після атак на склади. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить через проблеми зі співпрацею з найбільшим маркетплейсом РФ Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атак на логістичні склади компанія перестала видавати частині клієнтів товари, а також запровадила обмеження на виведення коштів.

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На відео росіянка бідкається, що не може забрати ні свій товар, ні власні гроші, тож тепер їй доводиться лише чекати та записувати чергові скарги у соцмережах.

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атака (1840) ЗСУ (8893) логістика (181) дрони (8468)
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Топ коментарі
+10
А буде ще гірше. Ну губи бачу зробила, пригодяться хехе
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28.07.2026 21:19 Відповісти
+6
Треба стати на коліна і написати губною помадою путін памагі. Результат буде 100 відсоково.
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28.07.2026 21:33 Відповісти
+4
Хай скиглить а нам шо з того - якісь новини .....
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28.07.2026 21:22 Відповісти

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