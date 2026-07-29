Военные армии РФ мародерствуют в разрушенном доме в оккупированном Бахмуте: "#бать! Них#йовая хата была!"

Российские оккупанты продолжают массово грабить дома украинцев на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой захватчики снимают процесс мародерства в оккупированном и практически полностью разрушенном Бахмуте.

На кадрах российские военные осматривают покинутые дома украинцев, вынужденных бежать от войны, и беззастенчиво хвастаются чужим имуществом. Комментируя свои действия циничными высказываниями вроде "них#йовая хата была" и отмечая, что здесь, вероятно, жили пенсионеры, захватчики наглядно демонстрируют истинную суть так называемого "освобождения".

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