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Новости Видео Мародерство армии РФ
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Военные армии РФ мародерствуют в разрушенном доме в оккупированном Бахмуте: "#бать! Них#йовая хата была!"

Российские оккупанты продолжают массово грабить дома украинцев на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой захватчики снимают процесс мародерства в оккупированном и практически полностью разрушенном Бахмуте.

На кадрах российские военные осматривают покинутые дома украинцев, вынужденных бежать от войны, и беззастенчиво хвастаются чужим имуществом. Комментируя свои действия циничными высказываниями вроде "них#йовая хата была" и отмечая, что здесь, вероятно, жили пенсионеры, захватчики наглядно демонстрируют истинную суть так называемого "освобождения".

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Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (23826) мародерство (479) Донецкая область (12932) Бахмут (1614) Бахмутский район (862)
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Топ комментарии
+14
Щоб ваша сросія, повністю на таке перетворилась. Не тільки "глубінка" у гівні плавала, а щоб мацква на руїну перетворилась.
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29.07.2026 09:25 Ответить
+13
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29.07.2026 09:33 Ответить
+12
кацапська, тваринно-мародерська природа, як по книжці...
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29.07.2026 09:22 Ответить

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