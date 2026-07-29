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Військові армії РФ мародерять зруйновану оселю в окупованому Бахмуті: "#бать! Них#йовая хата была!". ВIДЕО
Російські окупанти продовжують масово грабувати домівки українців на тимчасово захоплених територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився відеозапис, на якому загарбники знімають процес мародерства в окупованому та практично повністю зруйнованому Бахмуті.
На кадрах російські військові обстежують залишені оселі українців, які були змушені тікати від війни, та безсоромно хизуються чужим майном. Коментуючи свої дії цинічними висловами на кшталт "них#йовая хата была" та зазначаючи, що тут, ймовірно, мешкали пенсіонери, загарбники наочно демонструють справжню суть так званого "визволення".
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+24 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар29.07.2026 09:25 Відповісти Посилання
+19 Панас Стець #551129
показати весь коментар29.07.2026 09:22 Відповісти Посилання
+19 Перехватчик
показати весь коментар29.07.2026 09:33 Відповісти Посилання
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