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Новини Відео Мародерство армії РФ
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Військові армії РФ мародерять зруйновану оселю в окупованому Бахмуті: "#бать! Них#йовая хата была!". ВIДЕО

Російські окупанти продовжують масово грабувати домівки українців на тимчасово захоплених територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився відеозапис, на якому загарбники знімають процес мародерства в окупованому та практично повністю зруйнованому Бахмуті.

На кадрах російські військові обстежують залишені оселі українців, які були змушені тікати від війни, та безсоромно хизуються чужим майном. Коментуючи свої дії цинічними висловами на кшталт "них#йовая хата была" та зазначаючи, що тут, ймовірно, мешкали пенсіонери, загарбники наочно демонструють справжню суть так званого "визволення".

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Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Троє окупантів-мародерів біжать стежкою та ховаються від українських дронів: "Жди, Валя, будут подарки. Мы в Покровске нап#здили полные рюкзаки". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21974) мародерство (358) Донецька область (11570) Бахмут (1565) Бахмутський район (869)
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Топ коментарі
+24
Щоб ваша сросія, повністю на таке перетворилась. Не тільки "глубінка" у гівні плавала, а щоб мацква на руїну перетворилась.
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29.07.2026 09:25 Відповісти
+19
кацапська, тваринно-мародерська природа, як по книжці...
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29.07.2026 09:22 Відповісти
+19
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29.07.2026 09:33 Відповісти

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