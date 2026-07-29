Рекордный перехват: бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский БПЛА ZALA Z-20 на высоте 6400 метров

Украинские защитники продолжают демонстрировать впечатляющие результаты в борьбе с воздушными целями противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж подразделения ударных БПЛА "Lasar’s Group" Национальной гвардии Украины уничтожил российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на рекордной высоте - 6400 метров.

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Инцидент произошел в конце июля на южном направлении. Пытаясь избежать поражения украинскими средствами ПВО и FPV-перехватчиками, российские операторы подняли свой БПЛА, предназначенный для глубокой разведки на расстоянии более 100 км, на максимальную высоту. Несмотря на это, украинский пилот догнал вражескую цель в разреженном воздухе и успешно ее ликвидировал, установив один из рекордов по высоте уничтожения вражеских беспилотников.

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