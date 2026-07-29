Рекордне перехоплення: бійці Нацгвардії знищили ворожий БПЛА ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів. ВIДЕО

Українські захисники продовжують демонструвати вражаючі результати у боротьбі з повітряними цілями ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж підрозділу ударних БпЛА "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищив російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на рекордній висоті - 6400 метрів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подія сталася наприкінці липня на південному напрямку. Намагаючись уникнути ураження українськими засобами ППО та FPV-перехоплювачами, російські оператори підняли свій БПЛА, призначений для глибокої розвідки на відстані понад 100 км, на максимальну висоту. Попри це, український пілот наздогнав ворожу ціль у розрідженому повітрі та успішно її ліквідував, встановивши один із рекордів за висотою знищення ворожих безпілотників.

Дивіться: Дронарі Lasar’s Group уразили комплекси ППО ЗРК "Бук-М3" та С-300 окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Також дивіться: Пілоти "Птахів Мадяра" перехоплювачем "Чаклун-КМ" збили рідкісний БпЛА "Форпост-Р" над Курщиною. ВIДЕО