Рекордне перехоплення: бійці Нацгвардії знищили ворожий БПЛА ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів. ВIДЕО
Українські захисники продовжують демонструвати вражаючі результати у боротьбі з повітряними цілями ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж підрозділу ударних БпЛА "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищив російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на рекордній висоті - 6400 метрів.
Подія сталася наприкінці липня на південному напрямку. Намагаючись уникнути ураження українськими засобами ППО та FPV-перехоплювачами, російські оператори підняли свій БПЛА, призначений для глибокої розвідки на відстані понад 100 км, на максимальну висоту. Попри це, український пілот наздогнав ворожу ціль у розрідженому повітрі та успішно її ліквідував, встановивши один із рекордів за висотою знищення ворожих безпілотників.
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