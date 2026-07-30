Оккупант выскочил из травы и бросился голыми руками на украинский дрон-камикадзе

Украинские операторы ударных беспилотников продолжают фиксировать неадекватные и отчаянные попытки российских оккупантов спастись от точных ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись ликвидации очередного российского военнослужащего.

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На обнародованных кадрах видно, как захватчик выскакивает из травы и сначала бросает в украинский FPV-дрон случайный предмет. Не попав в беспилотник, оккупант отчаянно бросается на дрон голыми руками.

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