Оккупант выскочил из травы и бросился голыми руками на украинский дрон-камикадзе
Украинские операторы ударных беспилотников продолжают фиксировать неадекватные и отчаянные попытки российских оккупантов спастись от точных ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись ликвидации очередного российского военнослужащего.
На обнародованных кадрах видно, как захватчик выскакивает из травы и сначала бросает в украинский FPV-дрон случайный предмет. Не попав в беспилотник, оккупант отчаянно бросается на дрон голыми руками.
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Дивно навіть , як Країна і Держава ще тримаються - без Президента, без дипломатії , без без без..
підтверджую як цивільний з ТОТ 😬🤬