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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант выскочил из травы и бросился голыми руками на украинский дрон-камикадзе

Украинские операторы ударных беспилотников продолжают фиксировать неадекватные и отчаянные попытки российских оккупантов спастись от точных ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись ликвидации очередного российского военнослужащего.

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На обнародованных кадрах видно, как захватчик выскакивает из травы и сначала бросает в украинский FPV-дрон случайный предмет. Не попав в беспилотник, оккупант отчаянно бросается на дрон голыми руками.

Смотрите: В московском музее истории ВМФ представили "новое" оружие: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учёный из РФ предлагает сбивать украинские дроны мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВИДЕО

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армия РФ (23838) уничтожение (10434) русский мир (670) дроны (7795)
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Топ комментарии
+16
озвучка гарна.
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30.07.2026 10:40 Ответить
+7
Вцілому утилізація йде, але зєблікі поклали болт на порятунок цивільних.
Дивно навіть , як Країна і Держава ще тримаються - без Президента, без дипломатії , без без без..
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30.07.2026 10:38 Ответить
+5
Коли звикаєш що жужалки несуть смерть чи каліцтво , то дійсно неадекватні вчинки можно чекати. Це всіх типів людей стосується, не тільки орди з за порєбріка ...
підтверджую як цивільний з ТОТ 😬🤬
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30.07.2026 10:36 Ответить

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