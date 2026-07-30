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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант вискочив із бур’янів і кинувся голіруч на український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують фіксувати неадекватні та відчайдушні спроби російських окупантів урятуватися від точних ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився відеозапис ліквідації чергового російського військовослужбовця.

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На оприлюднених кадрах видно, як загарбник вискакує із бур'янів і спочатку швиряє в український FPV-дрон випадковим предметом. Не влучивши у безпілотник, окупант відчайдушно кидається на дрон голіруч.

Дивіться: У московському музеї історії ВМФ презентували "нову" зброю: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Науковець із РФ пропонує збивати українські дрони мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВIДЕО

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армія рф (21986) знищення (10744) русский мир (514) дрони (8496)
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Топ коментарі
+11
озвучка гарна.
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30.07.2026 10:40 Відповісти
+7
Вцілому утилізація йде, але зєблікі поклали болт на порятунок цивільних.
Дивно навіть , як Країна і Держава ще тримаються - без Президента, без дипломатії , без без без..
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30.07.2026 10:38 Відповісти
+5
Кацапа кидається своїм гівном востаннє
у своєму гнилому житті
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30.07.2026 10:45 Відповісти

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