Окупант вискочив із бур’янів і кинувся голіруч на український дрон-камікадзе. ВIДЕО
Українські оператори ударних безпілотників продовжують фіксувати неадекватні та відчайдушні спроби російських окупантів урятуватися від точних ударів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився відеозапис ліквідації чергового російського військовослужбовця.
На оприлюднених кадрах видно, як загарбник вискакує із бур'янів і спочатку швиряє в український FPV-дрон випадковим предметом. Не влучивши у безпілотник, окупант відчайдушно кидається на дрон голіруч.
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Дивно навіть , як Країна і Держава ще тримаються - без Президента, без дипломатії , без без без..
у своєму гнилому житті