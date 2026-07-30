Окупант вискочив із бур’янів і кинувся голіруч на український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують фіксувати неадекватні та відчайдушні спроби російських окупантів урятуватися від точних ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився відеозапис ліквідації чергового російського військовослужбовця.

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На оприлюднених кадрах видно, як загарбник вискакує із бур'янів і спочатку швиряє в український FPV-дрон випадковим предметом. Не влучивши у безпілотник, окупант відчайдушно кидається на дрон голіруч.

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