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Операторы дронов ГУР поразили в Крыму российский комплекс РЭБ "Мурманск" с дальностью действия до 5 тыс. км. ВИДЕО

Подразделения Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны Украины нанесли удар по российскому береговому комплексу радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" вблизи мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР.

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"В ночь с 26 на 27 июля 2026 года специалисты Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны Украины вблизи мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму выследили и поразили станцию комплекса РЭБ "Мурманск-БН", — говорится в сообщении.

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 РЭБ "Мурманск-БН"

 Береговой комплекс РЭБ "Мурманск-БН" российской оккупационной армии предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и подавления сигналов в коротковолновом диапазоне с дальностью до 5 000 км.

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Крым (25200) ГУР (851) РЭБ (223)
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