Операторы дронов ГУР поразили в Крыму российский комплекс РЭБ "Мурманск" с дальностью действия до 5 тыс. км. ВИДЕО
Подразделения Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны Украины нанесли удар по российскому береговому комплексу радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" вблизи мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР.
"В ночь с 26 на 27 июля 2026 года специалисты Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны Украины вблизи мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму выследили и поразили станцию комплекса РЭБ "Мурманск-БН", — говорится в сообщении.
РЭБ "Мурманск-БН"
Береговой комплекс РЭБ "Мурманск-БН" российской оккупационной армии предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и подавления сигналов в коротковолновом диапазоне с дальностью до 5 000 км.
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