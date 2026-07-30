Оператори дронів ГУР уразили у Криму російський РЕБ "Мурманськ" із дальністю дії до 5 тис. км. ВIДЕО

Підрозділи Департаменту безпілотних систем ГУР Міноборони України уразили російський береговий комплекс радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН" поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в ГУР.

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"У ніч із 26 на 27 липня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму вистежили та уразили станцію комплексу РЕБ "мурманск-БН"", - ідеться в повідомленні.

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РЕБ "Мурманськ-БН"

Береговий комплекс РЕБ "мурманск-БН" російської окупаційної армії призначений для ведення радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на короткохвильовому діапазоні з дальністю до 5 000 км.

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