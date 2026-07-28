БпЛА атакували енергооб’єкти в окупованому Криму: частина півострова без світла

У ніч проти вівторка, 28 липня, безпілотники вчергове атакували окупований Крим. Під ударом, зокрема, перебували енергетичні об'єкти півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крименерго".

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Є знеструмлення

Як зазначається, об’єкти енергетики Східного Криму вночі зазнали атаки безпілотників. Частина населених пунктів знеструмлена.

На території півострова діють обмеження електропостачання. Відключення відбуваються оперативно, залежно від ситуації в енергорайонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупований Крим перебував під атакою: уражено енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154.

27 липня в окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників, про яку повідомляла російська сторона, запровадили обмеження на електропостачання, подачу води та роботу громадського транспорту.

У перші години 27 липня більша частина міста залишилася без світла.

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