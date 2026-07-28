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Новини Удари по Криму
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БпЛА атакували енергооб’єкти в окупованому Криму: частина півострова без світла

Серія вибухів у Криму: без світла залишилися кілька населених пунктів

У ніч проти вівторка, 28 липня, безпілотники вчергове атакували окупований Крим. Під ударом, зокрема, перебували енергетичні об'єкти півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крименерго".

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Є знеструмлення

Як зазначається, об’єкти енергетики Східного Криму вночі зазнали атаки безпілотників. Частина населених пунктів знеструмлена.

На території півострова діють обмеження електропостачання. Відключення відбуваються оперативно, залежно від ситуації в енергорайонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупований Крим перебував під атакою: уражено енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що в Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154.
  • 27 липня в окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників, про яку повідомляла російська сторона, запровадили обмеження на електропостачання, подачу води та роботу громадського транспорту.
  • У перші години 27 липня більша частина міста залишилася без світла.

Також читайте: Уражено об’єкт "Чорноморнафтогазу", ворожий ретранслятор управління ударними БпЛА, міст і склад на ТОТ, - Генштаб

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Крим (11956) енергетика (3513) відключення світла (1353)
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