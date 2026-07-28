850 4
БпЛА атакували енергооб’єкти в окупованому Криму: частина півострова без світла
У ніч проти вівторка, 28 липня, безпілотники вчергове атакували окупований Крим. Під ударом, зокрема, перебували енергетичні об'єкти півострова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крименерго".
Є знеструмлення
Як зазначається, об’єкти енергетики Східного Криму вночі зазнали атаки безпілотників. Частина населених пунктів знеструмлена.
На території півострова діють обмеження електропостачання. Відключення відбуваються оперативно, залежно від ситуації в енергорайонах.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154.
- 27 липня в окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників, про яку повідомляла російська сторона, запровадили обмеження на електропостачання, подачу води та роботу громадського транспорту.
- У перші години 27 липня більша частина міста залишилася без світла.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль