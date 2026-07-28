464 0
БПЛА атаковали энергообъекты в оккупированном Крыму: часть полуострова осталась без света
В ночь на вторник, 28 июля, беспилотники в очередной раз атаковали оккупированный Крым. Под ударом, в частности, оказались энергетические объекты полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымэнерго".
Произошло отключение электроэнергии
Как отмечается, объекты энергетики Восточного Крыма ночью подверглись атаке беспилотников. Часть населенных пунктов осталась без электричества.
На территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Крыму и на ВОТ поражено еще 18 энергетических объектов, всего в июле — уже 154.
- 27 июля в оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников, о которой сообщала российская сторона, ввели ограничения на электроснабжение, подачу воды и работу общественного транспорта.
- В первые часы 27 июля большая часть города осталась без света.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль