БПЛА атаковали энергообъекты в оккупированном Крыму: часть полуострова осталась без света

В ночь на вторник, 28 июля, беспилотники в очередной раз атаковали оккупированный Крым. Под ударом, в частности, оказались энергетические объекты полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымэнерго".

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Произошло отключение электроэнергии

Как отмечается, объекты энергетики Восточного Крыма ночью подверглись атаке беспилотников. Часть населенных пунктов осталась без электричества.

На территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Крыму и на ВОТ поражено еще 18 энергетических объектов, всего в июле — уже 154.

27 июля в оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников, о которой сообщала российская сторона, ввели ограничения на электроснабжение, подачу воды и работу общественного транспорта.

В первые часы 27 июля большая часть города осталась без света.

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