Оккупанты нанесли удары КАБами по Центральному району Херсона: погибла женщина, известно уже о 18 пострадавших. ВИДЕО
Сегодня, 1 августа, российские оккупанты продолжили терроризировать Херсон авиаударами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, около 16:00 захватчики в очередной раз сбросили две управляемые авиационные бомбы на Центральный район города.
В результате попаданий повреждены два медицинских учреждения, частные дома и складские помещения.
Жертвы атаки
Отмечается, что этот российский удар унес жизнь 54-летней женщины.
Также уже известно о 18 пострадавших. В медицинское учреждение доставили десять пострадавших — 5 женщин и 5 мужчин. У них диагностировали различные ранения, среди которых — взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения, ушибы, переломы, сотрясение головного мозга.
Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
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