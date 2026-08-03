Бойцы 28-й ОМБр спасли мужчину, который двое суток блуждал после атаки российского дрона. ВИДЕО

64-летний житель Донецкой области, который после атаки российского FPV-дрона двое суток самостоятельно полз к украинским позициям, выжил благодаря бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 28-й ОМБр.

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Вез гуманитарную помощь, когда на него напал дрон

Александр направлялся в Константиновку, чтобы доставить гуманитарную помощь своим друзьям. По дороге его автомобиль атаковал российский FPV-дрон.

Мужчина получил осколочные ранения шеи, рук, ног и спины и остался один в зоне боевых действий без возможности вызвать помощь.

Не зная, где именно находятся украинские военные, он двое суток блуждал в надежде добраться до своих.

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Эвакуировали под обстрелом КАБ и минометов

Измученного мужчину заметили военнослужащие 1-го механизированного батальона 28-й бригады, которые как раз проводили эвакуацию своих сослуживцев.

Бойцы соорудили импровизированные носилки и вынесли раненого под российскими ударами управляемых авиабомб и минометным огнем.

По словам спасенного, военные пешком преодолели путь из Дружковки, чтобы эвакуировать его.

Сейчас Александр проходит лечение в одной из больниц Днепра.

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