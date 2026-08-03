Бійці 28-ї ОМБр врятували чоловіка, який дві доби повз після атаки російського дрона. ВIДЕО

64-річний житель Донеччини, який після атаки російського FPV-дрона дві доби самотужки повз до українських позицій, вижив завдяки бійцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у 28-й ОМБр.

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Віз гуманітарну допомогу, коли його атакував дрон

Олександр прямував до Костянтинівки, щоб доставити гуманітарну допомогу своїм друзям. Дорогою його автомобіль атакував російський FPV-дрон.

Чоловік дістав уламкові поранення шиї, рук, ніг і спини та залишився сам у зоні бойових дій без можливості викликати допомогу.

Не знаючи, де саме перебувають українські військові, він дві доби повз у надії дістатися до своїх.

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Евакуювали під ударами КАБів і мінометів

Виснаженого чоловіка помітили військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 28-ї бригади, які саме проводили евакуацію побратимів.

Бійці зробили імпровізовані ноші та винесли пораненого під російськими ударами керованих авіабомб і мінометним вогнем.

За словами врятованого, військові пішки подолали шлях із Дружківки, щоб евакуювати його.

Наразі Олександр проходить лікування в одній з лікарень Дніпра.

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