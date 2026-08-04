"Медовые ловушки" для убийства военных: СБУ только с начала года предотвратила 50 случаев. ВИДЕО

Российские спецслужбы используют прием "медовой ловушки" в попытках ликвидировать украинских защитников. Речь идет о покушениях на военнослужащих, которых планировали убить с помощью онлайн-знакомств и подставных свиданий с женщинами.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Только с начала 2026 года спецслужбы предотвратили более 50 таких случаев.

"Чтобы заманить военных в "медовую ловушку", рашисты в основном используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах. На этих платформах работает вражеская агентура, которая с фейковых аккаунтов предлагает воинам близкие отношения.

Далее российские спецслужбы назначают мужчинам встречу с приглашением в заранее подготовленные места для их последующего убийства.

Чаще всего для ликвидации украинских защитников рашисты используют самодельные бомбы, которые закладывают на месте запланированного теракта. Также враг использует смертельные яды, синтезированные из наркотических, психотропных и других химических веществ", - говорится в сообщении.

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Известные случаи

В марте 2025 года в Харьковской области агентка ФСБ под видом "волонтерской" помощи передала военному ВСУ лекарства и продукты питания, в которые подмешала яд.

Еще одна российская агентка отправила нашему военному бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу "метадона". Затем фигурантка предложила ему распить "подарок" во время онлайн-встречи по видеосвязи.

СБУ удалось своевременно перехватить посылку с напитком. Химическая экспертиза подтвердила наличие в бутылке ядовитых веществ, которые могли привести к летальному исходу.

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В январе 2026 года контрразведка СБУ по "горячим следам" задержала агента-киллера ФСБ, который пытался зарезать в Запорожье военнослужащего ВСУ.

Украинского военнослужащего заманили в городскую промзону под видом "свидания" с девушкой с сайта знакомств.

"Однако вместо неё там появился киллер в балаклаве, который напал на военного сзади и нанес ему шесть ударов ножом в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги", - рассказали там.

Нападающего задержали и установили личность женщины, которая по заданию ФСБ с фейкового аккаунта вела переписку с потерпевшим и выманила его на место запланированного покушения.

Ведутся расследования по статьям о государственной измене, умышленном убийстве и террористическом акте.Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Обращение к украинцам, в частности - к военным

Граждан призывают быть бдительными и напоминают: если к вам обращаются с подобными "предложениями", вы заметили подозрительные предметы и лиц или получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницах в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ.

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