Теракты в Одессе 28 июля: СБУ и Нацполиция задержали троих агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали исполнителей обоих терактов, произошедших в Одессе 28 июля этого года. Ими оказались трое агентов РФ, которые заложили самодельные бомбы под автомобиль украинского военнослужащего и гражданского жителя.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ и в отделе по связям с общественностью полиции Одесской области
Заминировали автомобиль военного
В частности, исполнителями первого взрыва оказались двое студентов местного техникума, которые по заказу рашистов заминировали автомобиль украинского военнослужащего.
Кроме того, они установили рядом с "целью" замаскированную в коробке из-под сока видеокамеру с функцией удаленного доступа для врага.
С помощью замаскированного устройства российские спецслужбисты отследили приближение военного к машине и дистанционно взорвали её.
Вследствие взрыва пострадавший получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было существенно повреждено.
Взрыв автомобиля гражданского лица
Также правоохранители "по горячим следам" задержали исполнителя еще одного резонансного теракта, произошедшего в тот же день в портовом городе. Им оказался местный рецидивист, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.
Злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль гражданского лица, подрабатывавшего таксистом. По предварительным выводам экспертизы, мощность взрывчатки составляла почти полкилограмма тротила.
Отмечается, что российские спецслужбисты дистанционно взорвали бомбу во время движения машины, вследствие чего водитель погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Вербовка РФ
Установлено, что всех фигурантов рашисты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких" заработков. За совершение преступления им обещали денежное вознаграждение, однако обещанных средств они не получили.
Объявление подозрения
В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и сменные SIM-карты с доказательствами работы на врага.
- На данный момент двум из фигурантов уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Еще одному — по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Злоумышленники находятся под стражей.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в Пересыпском районе Одессы: ранен водитель.
- СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы как террористический акт и уже возбудила соответствующее уголовное дело.
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