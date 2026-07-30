Теракты в Одессе 28 июля: СБУ и Нацполиция задержали троих агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали исполнителей обоих терактов, произошедших в Одессе 28 июля этого года. Ими оказались трое агентов РФ, которые заложили самодельные бомбы под автомобиль украинского военнослужащего и гражданского жителя.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ и в отделе по связям с общественностью полиции Одесской области

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Заминировали автомобиль военного

В частности, исполнителями первого взрыва оказались двое студентов местного техникума, которые по заказу рашистов заминировали автомобиль украинского военнослужащего.

Кроме того, они установили рядом с "целью" замаскированную в коробке из-под сока видеокамеру с функцией удаленного доступа для врага.

С помощью замаскированного устройства российские спецслужбисты отследили приближение военного к машине и дистанционно взорвали её.

Вследствие взрыва пострадавший получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было существенно повреждено.

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Взрыв автомобиля гражданского лица

Также правоохранители "по горячим следам" задержали исполнителя еще одного резонансного теракта, произошедшего в тот же день в портовом городе. Им оказался местный рецидивист, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.

Злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль гражданского лица, подрабатывавшего таксистом. По предварительным выводам экспертизы, мощность взрывчатки составляла почти полкилограмма тротила.

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Отмечается, что российские спецслужбисты дистанционно взорвали бомбу во время движения машины, вследствие чего водитель погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Вербовка РФ

Установлено, что всех фигурантов рашисты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких" заработков. За совершение преступления им обещали денежное вознаграждение, однако обещанных средств они не получили.

Объявление подозрения

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и сменные SIM-карты с доказательствами работы на врага.

На данный момент двум из фигурантов уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одному — по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Злоумышленники находятся под стражей.















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