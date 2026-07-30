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Новости Фото Теракт в Одессе Взрыв авто
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Теракты в Одессе 28 июля: СБУ и Нацполиция задержали троих агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали исполнителей обоих терактов, произошедших в Одессе 28 июля этого года. Ими оказались трое агентов РФ, которые заложили самодельные бомбы под автомобиль украинского военнослужащего и гражданского жителя.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ и в отделе по связям с общественностью полиции Одесской области

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Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля

Заминировали автомобиль военного

В частности, исполнителями первого взрыва оказались двое студентов местного техникума, которые по заказу рашистов заминировали автомобиль украинского военнослужащего.

Кроме того, они установили рядом с "целью" замаскированную в коробке из-под сока видеокамеру с функцией удаленного доступа для врага.

С помощью замаскированного устройства российские спецслужбисты отследили приближение военного к машине и дистанционно взорвали её.

Вследствие взрыва пострадавший получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было существенно повреждено.

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Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля

Взрыв автомобиля гражданского лица

Также правоохранители "по горячим следам" задержали исполнителя еще одного резонансного теракта, произошедшего в тот же день в портовом городе. Им оказался местный рецидивист, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.

Злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль гражданского лица, подрабатывавшего таксистом. По предварительным выводам экспертизы, мощность взрывчатки составляла почти полкилограмма тротила.

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Отмечается, что российские спецслужбисты дистанционно взорвали бомбу во время движения машины, вследствие чего водитель погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля

Вербовка РФ

Установлено, что всех фигурантов рашисты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких" заработков. За совершение преступления им обещали денежное вознаграждение, однако обещанных средств они не получили.

Объявление подозрения

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и сменные SIM-карты с доказательствами работы на врага.

  • На данный момент двум из фигурантов уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Еще одному — по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Злоумышленники находятся под стражей.

Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля
Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля
Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля
Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля
Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля
Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля
Задержаны исполнители терактов в Одессе 28 июля

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в Пересыпском районе Одессы: ранен водитель.
  • СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы как террористический акт и уже возбудила соответствующее уголовное дело.

Автор: 

Одесса (8416) Одесская область (4613) Нацполиция (17570) СБУ (21312) теракт (2474) Одесский район (714)
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Топ комментарии
+7
Доки такій прорашистській СВОлоті не почнуть виносити найсуровіші вироки, доти подібні падлюки будуть працювати проти України на користь ворога.
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30.07.2026 19:16 Ответить
+6
А якби десь на Дерибасовській тіліпалося на ліхтарях штуки три оттаких раніше спійманих й повішених г*ндона, то можеб і ці надивившись на таку інсталяцію триста раз подумали...
p.s. я ніх*я не гуманіст, я вкурсі.
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30.07.2026 19:27 Ответить
+5
Не розумію, чим 2 перших вилупка кращі за третього? Всім довічне без питань!
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30.07.2026 19:06 Ответить

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