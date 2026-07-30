Теракти в Одесі 28 липня: СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція протягом доби затримали виконавців обох терактів, які сталися в Одесі 28 липня цього року. Ними виявилися троє агентів РФ, які заклали саморобні бомби під авто українського воїна та цивільного мешканця.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ та у відділі комунікації поліції Одещини

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Замінували авто військового

Так, виконавцями першого вибуху виявилися двоє студентів місцевого технікуму, які на замовлення рашистів замінували автомобіль українського військовослужбовця.

Крім цього, вони облаштували поблизу "цілі" замасковану у коробці з-під соку відеокамеру з функцією віддаленого доступу для ворога.

За допомогою замаскованого пристрою російські спецслужбісти відстежили наближення військового до машини і дистанційно підірвали її.

Унаслідок детонації потерпілий дістав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було суттєво пошкоджено.

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Підрив автомобіля цивільного

Також правоохоронці "по гарячих слідах" затримали виконавця ще одного резонансного теракту, який стався того ж дня у портовому місті. Ним виявився місцевий рецидивіст, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками.

Зловмисник заклав саморобну бомбу під автомобіль цивільного, який підробляв таксистом. За попередніми висновками експертизи, потужність вибухівки становила майже пів кілограма тротилу.

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Зазначається, що російські спецслужбісти дистанційно підірвали її під час руху машини, внаслідок чого водій загинув на місці, а пасажирка дістала тяжкі травми та була госпіталізована.

Вербування РФ

Встановлено, що всіх фігурантів рашисти завербували через телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків. За виконання злочину їм обіцяли грошову винагороду, однак обіцяних коштів вони не отримали.

Оголошення підозри

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та змінні сім-картки із доказами роботи на ворога.

Наразі двом із фігурантів вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще одному – за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зловмисники перебувають під вартою.















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