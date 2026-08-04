"Медові пастки" для вбивства військових: СБУ лише від початку року запобігла 50 випадкам. ВIДЕО

Російські спецслужби застосовують прийом "медової пастки" у спробах ліквідувати українських захисників. Йдеться про замахи на воїнів, яких планували вбити через онлайн-знайомства та підставні побачення з жінками.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Лише від початку 2026 року спецслужби запобігли понад 50 таким випадкам.

"Щоб заманити військових у "медову пастку", рашисти здебільшого використовують сайти для знайомств і тематичні чати у месенджерах. На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки.

Далі російські спецслужби призначають чоловікам зустріч із запрошенням на заздалегідь підготовлені локації для їх подальшого вбивства.

Найчастіше для ліквідації українських захисників рашисти використовують саморобні бомби, які закладають на місці запланованого теракту. Також ворог використовує смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин", - йдеться в повідомленні.

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Відомі випадки

У березні 2025 року на Харківщині агентка ФСБ під виглядом "волонтерської" допомоги передала військовому ЗСУ ліки та продукти харчування, в які підмішала отруту.

Ще одна російська агентка відправила нашому військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу "метадону". Далі фігурантка запропонувала йому розпити "подарунок" під час онлайн-побачення по відеозв’язку.

СБУ вдалося своєчасно перехопити посилку з напоєм. Хімічна експертиза підтвердила наявність отруйних речовин у пляшці, що могли призвести до летальних наслідків.

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У січні 2026 контррозвідка СБУ по "гарячих слідах" затримала агента-кілера ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ.

Українського воїна заманили у міську промзону під виглядом "побачення" з дівчиною із сайту знайомств.

"Однак замість неї там з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини та завдав йому шість ударів ножем у ділянку шиї, грудної клітини, живота і правої ноги", - розповіли там.

Нападника затримали та встановили жінку, яка за завданням фсб з фейкового акаунта вела спілкування із потерпілим та виманила його на місце запланованого замаху.

Тривають розслідування за статтями про держзраду, умисне вбивство та теракт. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Звернення до українців, зокрема до військових

Громадян закликають бути пильними та нагадують: якщо до Вас звертаються із подібними "пропозиціями", Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.

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